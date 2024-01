2 agresseurs arrêtés avec 2kg de drogue à Kolda : Un artiste chanteur dans le coup

Le commissariat central de Kolda a démantelé un gang de malfaiteurs qui semait la terreur au quartier Sikilo et environs. La police a réussi à mettre la main sur deux des cinq agresseurs. Mais le troisième mis en cause S.N.D alias Junior a pris la fuite grâce à la complicité d'un artiste chanteur qui a été arrêté par la suite pour recel de malfaiteurs. Détails !



La police de la capitale du Fouladou a porté un coup dur dans le milieu interlope avec le démantèlement d'une bande qui commettait des actes de vol avec violence et trafic de chanvre indien.



La descente inopinée dans une chambre située au quartier Sikilo a permis au limier en chef de Kolda et ses hommes de surprendre en flagrant délit trois malfaiteurs.



M.P.Diao âgé de 24 ans et son compère A.Camara ( 26 ans) ont été interpellés sur le coup. Mais le troisième membre dudit gang qui était en torse nu lors de la descente policière a réussi à prendre la fuite en y abandonnant ses chaussures.





Les policiers ont procédé à la saisie de 8 téléphones portables, 2 motos, 2 kg de chanvre indien ainsi que 94 cornets et une somme de 15 000 F CFA selon des sources de Seneweb.



La mission fructueuse effectuée par la police de Kolda est consécutive à une dénonciation relative à l'existence d'un gang s'activant dans le trafic de drogue et vol avec violence. D'après l'informateur, des malfaiteurs sèment la terreur dans le quartier de Sikilo lorsqu'ils sont en état d'ivresse.



Il ressort du dossier que le fugitif S.N.D alias Junior a été hébergé par son ami A.A.Mané artiste chanteur. Et son logeur l’a prêté ses habits et chaussures avant de l’aider à continuer sa fuite.



Ainsi A.A.Mané a été interpellé pour recel de malfaiteur selon des sources de Seneweb.



Au terme de l'enquête, M.P.Diao et son acolyte A.Camara ont été déférés hier vendredi au parquet de Kolda pour association de malfaiteurs, vol avec effraction, offre et cession de chanvre indien avec une quantité de deux kilogrammes et quatre-vingt-quatorze cornets de drogue. L'artiste chanteur incriminé a été aussi présenté au procureur.





Trois autres membres de cette bande sont activement recherchés par la police.