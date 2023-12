2 milliards F CFA en billets noirs : du nouveau dans l'affaire

Au total, quatre personnes ont été arrêtées dont M. Aïdara, le fils d’un chef religieux gambien, dans la nuit du 3 au 4 décembre.



Le 1er décembre dernier, narre L’Observateur, trois individus, M. Touré, M. Aïdara et O. Danfakha, deux Gambiens et un Bissau Guinéen, ont quitté la Gambie à bord de leur véhicule, cachant dans leurs bagages des billets noirs d’un montant de deux milliards de francs Cfa.



Selon le mode opératoire révélé par le journal, ils devaient retrouver à Dakar leur contact sénégalais du nom de B. Cissé. Ce dernier, très introduit dans le milieu du faux monnayage, avait pour mission de leur trouver un expert en matière de lavage de billets noirs, moyennant une commission.



Or, un élément de la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar veillait au grain. Il se fait passer comme expert en faux monnayage et parvient à se fait engager. L’accord conclu, l’agent infiltré retrouve les faussaires dans un appartement où le piège se refermera sur eux.



L’assaut a été lancé lancé par le major Abdou Aziz Kandji et ses hommes qui étaient tapis dans l’ombre.



Les quatre ont été déférés hier, et les billets noirs saisis et mis sous scellés.