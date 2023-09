210 millions F CFA disparus : Interpol Abidjan traque à Dakar un Chinois qui a floué 13 Ivoiriens

Interpol Abidjan a saisi le bureau de Dakar dans la traque d’un ressortissant chinois nommé L. Renguang. D’après des informations parvenues à Seneweb, ce dernier a escroqué treize personnes en Côte d’Ivoire dont neuf commerçants avant de fondre dans la nature. Nos sources renseignent que le montant du préjudice s’élève à 210 millions 348 mille francs CFA.



L. Renguang servait d’intermédiaire entre les plaignants et leurs fournisseurs de marchandises établis en Chine. Il rassemblait les fonds destinés aux commandes de ses victimes présumées et les reversaient à ces derniers qui, pour boucler la chaîne, assuraient la livraison.



Lors de la dernière opération, les commerçants ivoiriens n’ont plus eu de nouvelles du mis en cause après lui avoir versé les 210 millions 348 mille francs CFA. Pire, selon nos informations, leurs fournisseurs chinois, contactés par les plaignants, ont assuré n’avoir reçu aucun franc de L. Renguang pour leur compte.



C’est ainsi qu’Interpol Abidjan s’est lancé dans la traque du ressortissant chinois en saisissant, notamment, le bureau de Dakar, mercredi 16 août.



La police sénégalaise a appris, selon des sources de Seneweb, que L. Renguang s’était réfugié dans un pays de la sous-région avant de s’envoler pour la Chine.