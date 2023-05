27 filles violées à Touba : le récit glaçant d’une victime

C’est elle qui a révélé le scandale en se confiant à sa sœur. Bés Bi a recueilli son témoignage. Les détails sont gênants.



«Serigne Khadim avait l’habitude de faire faire à certaines d'entre nous des fellations jusqu'à ce qu’il éjacule à l’intérieur de nos bouches. Ensuite, il couchait chaque matin avec quelqu'un d'entre nous. Je m'en suis ouverte à ma grande sœur, qui m’a conduite chez une sage-femme en consultation. Cette dernière nous a envoyées chez un gynécologue.



«Chaque matin, lorsque nous venons pour étudier, il nous demandait de passer dans sa chambre. C'est dans cet endroit qu'il abusait de certaines d'entre nous. Les plus jeunes, il leur caressait le sexe et mettait son doigt. Les moins jeunes, c'est-à-dire celles qui était âgées de 10 ans, il leur imposait la fellation. Quant aux plus âgées, celles qui ont plus de 12 ans, il couchait avec elles.



«Après chaque rapport sexuel, il nous menaçait en ces termes : ‘Si jamais vous tentez de le raconter, je le saurai grâce à mon chapelet’.»