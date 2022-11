3 mars 2021-3 novembre 2022 : Ousmane Sonko, la convocation et le «fétichisme» autour du chiffre 3

La convocation d’Ousmane Sonko alias Oscar-Sierra attire toutes les attentions. C’est demain jeudi 3 novembre que le leader de Pastef/Les patriotes va faire face au Doyen des juges d’instruction (DJI), Maham Diallo, dans l’affaire de viols suivis de menaces de mort sur la masseuse Adji Sarr de Sweet Beauty. «Nous l’avons souhaitée parce que le pays doit souffler et passer à autre chose. Je rassure tout le monde. Demain j’irai répondre tranquillement. Je n’ai jamais refusé de répondre à la justice. Je suis allé répondre à la convocation qui datait du 3 mars 2021. Ce matin , mon ami et frère Khalifa Sall me rappelait qu’il y a un fétichisme chez ces gens-là autour du chiffre 3 », a-t-il fait savoir, dans une déclaration tenue, ce 2 novembre. Il ajoute : «Moi, je ne suis pas un fétichiste, lui (Khalifa Ababacar Sall) non plus et je ne crois pas à ces histoires-là . Tous les jours se ressemblent et s’ils ont des devins ou des marabouts qui leur ont garanti s’ils font les choses le 3, ils m’auront, ils se sont fourrés le doigt dans l’œil parce qu’il ne se passera absolument rien ».





L’accusé de soutenir que lors de sa première convocation, la police et la gendarmerie avait fait obstruction pour l’empêcher d’aller répondre au juge. «D’où les évènements tragiques et malheureux du mois de mars dernier. Ce qui a coûté la vie à 14 Sénégalais sur la base de complot contre un opposant qu’ils craignent tous », argue le maire de la ville de Ziguinchor.