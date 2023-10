30 à 50% du chiffre d’affaires de GCO va au Sénégal

La Grande Côte Opérations (GCO) épouse les principes de l’Initiative pour la transparence dans des Industries extractives (ITIE). Le Salon international des Mines (SIM) Sénégal a été une occasion pour GCO de mettre en valeur sa contribution sur le vécu des communautés locales en particulier et sur l’économie nationale d’une manière générale. Le Directeur Général, M. Guillaume Kurek, fonde son argumentaire en partageant des chiffres clés.





« On peut dire qu'entre 30 à 50 % de notre chiffre d’affaires bénéficient directement au Sénégal. Cela représente entre 70 à 80 milliards de francs CFA par an. Notre contribution importante est affichée en toute transparence au niveau de l’ITIE », informe le Directeur Général, Guillaume Kurek. GCO s’arrime sur ce qui se fait de mieux à travers le monde. Son Directeur Général a fait référence à plusieurs référentiels internationaux qui permettent à l’entreprise de s’évaluer et de s’inscrire dans une dynamique continue de performance. Mieux, l’entreprise met un point d'honneur à être au-delà des obligations concernant la préservation de l’environnement, la sécurité, les droits humains entre autres. « Il y a aussi, « IRMA », un standard qui est composé de plus 400 critères sur l’ensemble des axes directeurs du business. L’objectif, c’est de nous challenger, nous pousser à nous améliorer, que ce soit en environnement, en sécurité, en finances, en droits humains. Nous sommes donc dans cet engagement de certification IRMA, avec une phase d'audit qui est en cours », a partagé le Directeur Général au cours d’un panel. L’entreprise a tenu à partager ses engagements et ses principes dans une optique de transparence d’une part et d’autre part de rendre plus compétitifs ses produits. « Nous voulons au-delà de ces engagements. Par exemple, pour ce qui est de la traçabilite des produits pour nos clients, nous avons lancé un outil en ligne pour associer à l'ensemble de nos ventes un passeport, un certificat qui présente l’ensemble de nos engagements pour chacun de nos produits, ce qui pourrait, demain, être même un facteur de compétitivité de nos produits vis-à-vis des produits des concurrents », a expliqué le Directeur Général.





Le partage de ces informations détermine les comportements des clients. C’est ce que confirme le Directeur Général la Grande Côte Opérations, lorsqu’il déclare : « C’est un point important et puis les consommateurs finaux sont plus sensibles à ce type d’information et, donc, nous pensons que cela peut influencer le marché et les comportements et, donc, pousser l’ensemble de l’industrie à progresser petit à petit sur ces dimensions éthiques de gouvernance ».









M. Guillaume Kurek associe GCO à une « pratique éthique et responsable, qui fait vraiment partie de nos valeurs, de notre ADN, ce depuis la création de l’entreprise ». Ces principes guident la prise des décisions au quotidien.