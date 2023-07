325 interpellations en une nuit : La police veille sur la sécurité des citoyens

La Direction de la Sécurité publique a supervisé une nouvelle vaste opération de sécurisation sur l'étendue du territoire national. Près de 500 policiers en tenue et en civil ont été mobilisés au cours de ce large ratissage, dans la nuit du mardi au mercredi, de 20 h à 6 h.





Cette opération avait pour but de lutter contre la délinquance et la criminalité. Elle s'est révélée fructueuse.