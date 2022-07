40 millions d'impôts : la DGID va répondre à Queen Biz

La chanteuse Queen Biz a révélé avoir reçu une facture de 40 millions de francs CFA de la part de la Direction générale des Impôts et Domaines (DGID). Elle laisse entendre que ce redressement fiscal est la conséquence de son engagement politique contre le pouvoir en place.



Selon des informations de Source A, du côté de l’administration fiscale on jure que cette procédure n’a rien à voir avec les opinions politiques de Queen Biz. Qu’elle serait légale et régulière. Le journal rapporte que la DGID est en train de réunir les éléments pertinents en ce sens et les porter à la connaissance du public à travers un communiqué.