401 interpellations dans la nuit d'hier: La police veille à la sécurité des citoyens

Sous la supervision de la Direction de la Sécurité Publique, la police nationale a effectué une nouvelle vaste opération pour lutter contre la délinquance et la criminalité.







A cet effet, plus de 500 limiers en tenue et en civil ont été déployés dans la nuit du mercredi au jeudi, au niveau des zones criminogènes du pays de 21h à 5h , a appris Seneweb, d'une source autorisée.