[La chronique de Maria] 5 signes qui montrent que votre partenaire ne vous aime plus

Lorsque l’amour s’effrite, des signes subtils commencent à se manifester. Même s’il est vrai qu’au sein d’un couple, il est parfois difficile de savoir lorsque l’amour s’éteint et que votre relation vit ses derniers moments. Dans cette chronique nous vous présentons 5 indices à prendre en compte lorsque vous commencez à vous demander

si votre partenaire a perdu de l’affection pour vous.





1. Changement de communication: Il vous envoie moins de messages que d’habitude ? Les appels se font de plus en plus rares ? Au fond de vous, vous sentez que quelque chose cloche. Oui, si votre partenaire était autrefois proactif dans la communication et qu'il semble désormais moins intéressé à discuter et échanger avec vous, cela peut être un signe de problème. Une transparence réduite et un manque d'ouverture sur ses pensées et sentiments peuvent également indiquer un éloignement émotionnel de sa part à son égard.





2. Distance émotionnelle : Sentir son partenaire s'éloigner sans raison apparente peut être déchirant. Si votre partenaire semble distrait, désintéressé ou déconnecté lors de vos conversations, cela peut être un signe de distance émotionnelle. Lorsque vous lui parlez, qu’il manipule son téléphone, ou qu’il semble plus préoccupé par son environnement que par vous-même, cela est un signe d’alerte à prendre au sérieux.





3. Moins d'attention ou négligence : Si votre partenaire ne prête plus autant d'attention à vous qu'auparavant, cela peut être un indicateur. Des gestes d'affection réduits, moins de temps passé ensemble et un manque d'intérêt pour votre vie sont des signes à surveiller. Le travail, les activités et le manque de temps ne justifient pas certaines absences dans une vie de couple.





4. Absence de projets d'avenir communs : Lorsque l'un des partenaires ne souhaite plus construire un avenir ensemble, cela peut être un signal. Il ne parle pas de mariage, ni d’enfants, parle de ses projets personnels sans vous y inclure. Si votre partenaire évite les discussions sur les projets futurs, cela peut indiquer un désintérêt pour la relation à long terme.





5. Manque d'intimité physique : Une diminution significative de l'intimité physique peut indiquer un désintérêt émotionnel. Si votre partenaire évite les contacts physiques, les câlins, les baisers ou les rapports sexuels, cela peut être un signe de désamour.





Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que ces signes ne sont pas définitifs, mais ils peuvent vous aider à évaluer la situation. Si vous ressentez que votre partenaire ne vous aime plus, il est essentiel d'avoir une communication ouverte et honnête pour comprendre ce qui se passe dans votre relation. Si ce dernier refuse la discussion ça sera alors à vous de prendre les décisions idoines pour votre épanouissement et bien-être.