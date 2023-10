50 ans après, le cadastre face au défi de la modernisation

Le cadastre a besoin d'être modernisé, a plaidé le directeur des Impôts et des Domaines, ce week-end à Somone, au cours de l'Assemblée générale ordinaire de l'Amicale des agents du cadastre tenu sous le thème "Le Cadastre 50 ans après".





"Cinquante ans après, les défis sont la modernisation du Cadastre. C'est un processus qui est déjà engagé. Avec l'avènement de la technologie à travers les drones, il y a un projet de cadastre national soutenu dans le cadre du Procassef. Les défis sont la maîtrise du foncier et le cadastre sur le plan national", explique Ngagne Diallo, Président de l'Amicale des agents du cadastre.





Le cadastre, maillon essentiel de l'Administration des impôts et des domaines, le directeur général des Impôts et des Domaines, Abdoulaye Diagne, félicite l'engagement sans faille des agents. "Le Cadastre, c'est le bras technique aussi bien en matière fiscale, qu'en matière foncière. Le cadastre est attendu sur les deux volets, c'est-à-dire en matière fiscale, dans la politique d'élargissement de l'assiette fiscale. Le cadastre joue un rôle de premier plan dans toutes les unités économiques et foncières. Le cadastre permet la sécurisation du foncier", assure M. Diagne.





Après avoir fait le tour des cadastres du Sénégal, Abdoulaye Diagne estime que ses agents ont besoin de beaucoup plus d'accompagnement dans l'équipement, mais également dans le recrutement de personnel bien spécialisé et bien formé. "Nous devons embrasser des technologies nouvelles pour avoir une meilleure maîtrise de l'assiette foncière, pour avoir une meilleure maîtrise de toutes les unités économiques et foncières de ce pays. Avec l'appui des autorités, un projet de renforcement des équipements de l'administration du cadastre est mis en place, qui va s'accompagner du renforcement des effectifs en nombre et en qualité, qui va les placer dans une obligation de résultat", a soutenu M. Diagne.