509 interpellations hier nuit : La police traque les délinquants au Sénégal

Sous la supervision de la Direction de la Sécurité publique, une nouvelle vaste opération de sécurisation a été effectuée sur l'étendue du territoire national, par la police, dans la nuit du mardi au mercredi, de 20 h à 5 h.





Près de 500 policiers en tenue et en civil ont été déployés dans les coins et recoins du pays pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens.