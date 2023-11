567 individus interpellés: La police intransigeante pour assurer la sécurité des citoyens

La police a déroulé une nouvelle vaste opération de sécurisation sur l'étendue du territoire national dans la nuit du mercredi au jeudi de 21h à 5h.





Ce grand ménage visant à assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, a permis d'interpeller 567 individus dont 415 pour vérification d'identité, 75 pour ivresse publique et manifeste, 19 pour nécessité d’enquête, 21 pour des faits de drogue, 9 pour vagabondage, 5 pour flagrant délit de vol, 1 pour vol, 1 pour tentative de vol, 6 pour association de malfaiteurs et vol en réunion, 1 pour recel, 2 pour détention illégale d'arme blanche, 2 pour conduite sans permis, 1 pour racolage et 9 pour non inscription sur le fichier sanitaire et social, a appris Seneweb auprès d'une source autorisée.