63 ans d’existence au service de l’éducation : L’histoire de la Confemen retracée

Dans le cadre des activités de la quinzaine de la francophonie, la Conférence des ministres de l’éducation des États et gouvernements de la francophonie (Confemen) a organisé une conférence sur l’histoire de la Confemen, la doyenne des institutions de la francophonie. Cette grande rencontre, qui s’est tenue ce vendredi, à la Faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la formation (Fastef), à Dakar, a été animée par Kalidou Diallo, historien, ancien ministre de l’Éducation nationale du Sénégal et ancien Président en exercice de la Confemen. Elle a été un cadre d’échange sur l’évolution de la Confemen, qui est la première institution intergouvernementale de la francophonie.





Au cours de cette conférence dont l’objectif est, entre autres, de « faire connaître le contexte et les acteurs de création de la Confemen, son évolution et sa contribution aux réflexions sur les grands enjeux de l’éducation », les invités ont eu droit à un film documentaire sur l’histoire de la Confemen dont la réalisation a été coordonnée par Kalidou Diallo.





Selon le professeur Abdel Rahamane Baba-Moussa, Secrétaire général de la Confemen, il s’agit de célébrer 63 ans (1960-2023) d’action de la Confemen pour une éducation inclusive et de qualité pour tous.