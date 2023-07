640 individus interpellés : La police plus que jamais déterminée à assurer la sécurité des citoyens

La police nationale reste intransigeante dans la lutte contre la délinquance et la criminalité. Une nouvelle opération de sécurisation de grande envergure a été menée sur l'étendue du territoire national par les éléments des commissariats et des postes de police du Sénégal.





Ce large ratissage supervisé par la Direction de la Sécurité publique de la police nationale a été effectué dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 juillet, de 20 h à 6 h, selon une source autorisée de Seneweb.





640 hors-la-loi interpellés en une nuit





Le bilan s'articule ainsi : "640 individus interpellés, dont 456 pour vérification d'identité, 118 pour ivresse publique et manifeste, 30 pour nécessité d'enquête, quatre pour racolage, 18 pour des affaires de drogue, deux pour rixe, un pour non-inscription sur le fichier sanitaire et social et 11 pour vol.





Plus de 500 policiers traquent les délinquants