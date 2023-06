7 Meilleurs Sites de Casino en Ligne : Les Joueurs Français Devront Essayer en 2023

Avantages:

Inconvénients:

Les meilleurs jeux pour les amateurs français de jeux d'argent

Le site PuntCasino, qui propose des jeux d'argent en ligne, vous surprendra agréablement avec son lobby. Il propose plus de 1 000 jeux, dont des machines à sous traditionnelles, en 3D, avec jackpot, des jeux de table, des jeux en direct, etc.

Les meilleurs jeux: Oriental Monster, Animal Fishing, Dragon Roulette, Cleopatra’s Fortune, Mayan Magic Gold, Reels on Fire, Blackjack Deluxe.

Vitesse de paiement

PuntCasino a des transactions très rapides qui durent de 0 à 2 jours. En moyenne, les joueurs reçoivent leurs gains en 1 jour, ce qui vous oblige à prêter attention à ce site.

Service clientèle du casino

L'assistance est disponible 24 heures sur 24, toute la semaine. Vous pouvez contacter son équipe par chat en direct ou par e-mail. Nous avons découvert en contactant l'assistance de PuntCasino qu'elle est disponible en 4 langues, dont l'allemand, l'anglais et le japonais.

Bonus

Faits de légalité

La Curacao Digital Gambling Commission a vérifié tous les tenants et aboutissants de PuntCasino afin de s'assurer que les Français peuvent y jouer en toute sécurité. La maison de jeu est licenciée à Curaçao et bénéficie d'un cryptage SSL, ce qui signifie que des tiers non autorisés ne peuvent pas accéder aux comptes ou aux données personnelles de ses membres.





Établi: 2016





Avantages:





Applications Android et iOS

Jeux de démonstration sans inscription

Options de dépôt et de retrait rapides





Inconvénients:





La structure du site web peut sembler compliquée





Jeux de hasard en France à essayer





Fair Go Casino propose plus de 400 jeux dans son lobby, provenant de plus de 15 fournisseurs. Les joueurs peuvent profiter des jeux de fournisseurs renommés tels que Microgaming et NetEnt. Vous trouverez des machines à sous, des jeux de table, du vidéo poker, du keno et des cartes à gratter dans sa bibliothèque de jeux.

Les meilleurs jeux: Kung Fu Rooster, Dragon Orb, Pig Winner, Secret Symbol, Caribbean Stud Poker.





Vitesse de paiement





Les retraits de Fair Go Casino ne prennent pas, en moyenne, plus d'un jour ouvrable. Cependant, après nos tests, nous soulignons que cela peut dépendre de votre méthode de paiement. Nous tenons à souligner que si un joueur ne bénéficie d'aucun bonus sur son dépôt, le montant du dépôt doit être joué au moins 3 fois avant qu'un retrait ne soit possible.





Service clientèle du casino





Il est possible de contacter le service clientèle par chat en direct, par e-mail ou par le numéro de téléphone indiqué sur le site. L'équipe de Fair Go Casino est rapide et répondra à vos questions en une minute ou deux. Elle est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.





Bonus





Fair Go Casino offre à ses nouveaux joueurs un Bonus de bienvenue allant jusqu'à 1000$ . En ce qui concerne les bonus et promotions standard, vous pouvez vous attendre à divers bonus de recharge, à des courses de machines à sous, et plus encore. Par exemple, vous pouvez réclamer le bonus Deal of the Day qui vous offre un bonus de 125 % et 30 FS.





Faits de légalité





Deckmedia N.V. possède le Fair Go Casino avec la licence du gouvernement de Curaçao. Cela garantit l'équité et la protection des transactions financières en utilisant une technologie de cryptage et en stockant les fonds des joueurs en dehors des comptes sur lesquels les fonds opérationnels sont stockés. Il est totalement sûr pour les joueurs français.





Comment évaluons-nous les meilleurs casinos en France?





Nous avons pris en compte de nombreux facteurs importants lors de l'évaluation des meilleurs casinos pour les jeux d'argent en ligne en France. Lors de l'élaboration de la liste des meilleurs sites de jeux de hasard en ligne, nous avons pris en compte des facteurs tels que:





Licence valide





Une licence est nécessaire pour les meilleurs casinos, car l'obtention d'une licence d'une autorité de régulation réputée indique qu'un casino en ligne est un endroit sécurisé et fiable pour jouer. Tous les sites de casino en ligne de France figurant sur notre liste possèdent une licence vérifiée auprès d'autorités fiables. Cela signifie qu'ils respectent toutes les règles nécessaires.





Sécurité





Le niveau de sécurité d'un casino en ligne en France est déterminé par les mesures qu'il prend pour protéger ses clients. Nous avons prêté attention à l'utilisation des nouvelles technologies par les meilleurs casinos français et à la fréquence de mise à jour de leur système de sécurité. Les sites de jeu que nous avons sélectionnés ont un niveau de sécurité élevé et utilisent les dernières technologies pour protéger les comptes et les données de leurs utilisateurs.





Inscription facile





Personne ne souhaite passer beaucoup de temps à s'inscrire, et les sites de jeux d'argent en ligne doivent permettre aux joueurs de commencer à jouer rapidement ! Nous avons contrôlé le nombre d'étapes de l'inscription et la quantité d'informations demandées par le site pour créer un compte. Toutes les sociétés de jeux d'argent de notre liste ont un processus d'inscription pratique. Mais nous pensons que les sites de jeux d'argent en ligne Cloudbet, Metaspins et PuntCasino sont les plus pratiques.





Jeux de casino de haute qualité





Les meilleurs sites de jeux d'argent en France ne doivent proposer que les meilleurs jeux de casino provenant de fournisseurs de confiance et avec un RTP élevé. Les jeux sont la partie principale du divertissement et doivent promettre de bons résultats et de l'équité aux joueurs. Cette liste des meilleurs casinos en ligne ne comprend que des sites offrant les meilleurs jeux de casino.





Casino en direct





Nous étudions les jeux en direct de chaque site de jeu afin de nous assurer que le choix est suffisamment large et intéressant pour que le site de jeu soit en tête de liste. Chaque site dispose d'une bonne sélection dans la section des casinos en direct, mais les sites de jeux d'argent en ligne français comme Cloudbet ont une liste de jeux particulièrement excitante.





Paiements rapides





Les paiements doivent être rapides et ne pas faire attendre les joueurs longtemps. Nous avons choisi les sites qui proposent des méthodes de paiement pratiques et des paiements rapides, parmi lesquels les meilleurs sont Cloudbet, Metaspins et Bets.io.





Bonus de casino utiles





Les meilleurs casinos rivalisent pour offrir des bonus plus généreux à leurs joueurs afin d'attirer plus de clients. Au cours de nos recherches, nous avons noté à quel point les bonus sont avantageux pour les joueurs sur les sites de casino en ligne en France sélectionnés et à quel point les exigences de mise sont équitables.





Assistance aux clients





Le service clientèle doit répondre rapidement, poliment et clairement aux questions des clients. Pour nous assurer que les services clientèle de ces sites répondent à ces exigences, nous avons contacté chacun d'entre eux.





Légalité des jeux de hasard en France: Ne jouez qu'après avoir lu ceci!





Les jeux d'argent en ligne sont très populaires dans le monde entier, y compris en France. Toutefois, l'âge minimum pour jouer en France est de 18 ans.





La plupart des jeux d'argent sont autorisés en France, mais tous ne sont pas légaux. Les jeux d'argent en ligne en France sont techniquement légaux tant que le site de casino en ligne sur lequel vous jouez est à l'étranger. Les lois locales s'appliquent, il est donc important de ne rechercher que des casinos en ligne de confiance qui disposent d'une licence complète et qui sont réglementés de manière indépendante.





Conclusion