78 individus interpellés en une nuit : La police et gendarmerie nettoient Touba et Mbacké

Agissant sur instruction de la haute autorité de l'Etat pour concrétiser le vœu du khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, la police et la gendarmerie continuent leur grand ménage à Touba et à Mbacké.





Après avoir effectué une descente inopinée au marché Ocass, les hommes du commissaire Diégane Sène et ceux du capitaine M. Wade déroulent une nouvelle opération de sécurisation mixte dans la cité religieuse.





D'après des sources de Seneweb, les forces de défense et de sécurité sont en train d'immobiliser les charrettes conduites par des mineurs.





En effet, le maire de Touba avait promis de mettre fin à cette pratique, en vain. Mais les gendarmes et les policiers ont décidé de réguler ce secteur du transport public.





L'opération mixte police-gendarmerie effectuée dans le département de Mbacké dans la nuit du lundi au mardi 3 janvier 2023, s'est soldée par l'interpellation de 78 individus dont six pour ivresse publique et manifeste, deux pour usage de produits cellulosiques, un pour conduite sans permis, un pour nécessité d'enquête, un pour offre et cession de chanvre indien portant sur 20 cornets, un pour vol, entre autres.