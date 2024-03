8 mars : Abdou Karim Fofana milite pour la promotion du leadership féminin au sein de l’administration

Le Ministre du Commerce de la Consommation et des PME Abdou Karim Fofana a honoré la Cellule Genre du son département. Centrée sous le thème « Promouvoir le leadership féminin au sein de l’administration, elle a été une occasion pour le ministre de tutelle de magnifier le rôle essentiel que jouent les femmes au sein du département ainsi que dans notre société en général.





« La contribution de la femme est inestimable à tous les niveaux de la société et mérite une reconnaissance et une valorisation sans équivoque. Le thème retenu cette année révèle votre engagement à relever de nombreux défis dans l'optique de contribuer de manière plus significative à la bonne marche de notre administration », a souligné le Ministre.





A l’évidence, les femmes sont les piliers du secteur du commerce au Sénégal. Elles sont commerçantes, entrepreneurs, travailleuses. Elles jouent un rôle crucial dans le développement économique de notre pays. Leur travail acharné, leur détermination et leur créativité contribuent grandement à la mise sur orbite de notre nation dans une trajectoire émergente. « Je salue toutes les femmes du ministère du Commerce, de la Consommation et des PME pour leur talent, leur compétence et leur dévouement à leur travail », a poursuivi Monsieur Abdou Karim Fofana.





Plaidoyers des femmes





La date du 8 mars a été saisie par Fatoumata Niang Ba pour se prononcer sur le problème de l’autorité parentale.





« J’aimerais que les femmes aient pleinement cette autorité afin de ne pas tout le temps courir pour détenir ce droit. Des fois, les femmes ont des difficultés énormes à recourir à ce document. Alors, il est temps que nous portions ce combat pour permettre aux femmes de jouir pleinement de cette autorité », a argumenté Fatoumata Niang Ba.