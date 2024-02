83 kg de drogue saisis à Kaffrine: Le détail qui a trahi les dealers

La Brigade territoriale de Kaffrine a déféré, ce lundi, deux dealers au parquet de Kaolack. B.Ndao et S.Ba ont été arrêtés par les hommes du commandant Omar Baldé, suite à la saisie de 83 kg par les agents des eaux et forêts en service à Gniby. Seneweb revient sur l'arrestation du duo incriminé.











Un vaste réseau de trafic de chanvre indien a été démantelé entre Kaffrine et Mbacké. Deux dealers ont été mis aux arrêts suite à la saisie de 83 kg de drogue, selon des sources de Seneweb. Ce coup de filet a été réalisé grâce à l'étroite collaboration entre la gendarmerie et le service des eaux et des forêts. La marchandise illicite provenait de l'étranger.





Comment le gang est tombé entre Kaffrine et Mbacké





Les bérets verts en service à Gniby ont intercepté, dans la nuit du 03 au 04 février 2024, une charrette transportant 83 kg de chanvre indien. Mais les convoyeurs ont réussi à prendre la fuite.





L'un des mis en cause a oublié sur la charrette sa sacoche dans laquelle se trouvaient une carte wave et une carte Orange Money. Les agents des eaux et forêts ont mis les objets saisis à la disposition des gendarmes de la Brigade territoriale de Kaffrine.









L'exploitation de la carte wave et celle d'Orange Money a permis aux hommes de l'adjudant-chef Omar Baldé de faire tomber le propriétaire. B.Ndao a été pris en possession d'un cornet de chanvre indien destiné à sa consommation et plusieurs paquets de Rizla.





La poursuite des investigations a permis aux gendarmes de Kaffrine de mettre la main sur le second fugitif. S.Ba a été interpellé à Darou Salam TYP, dans le département de Mbacké. Il était en possession d’un fusil artisanal, de coupe-coupe, de ciseaux, de sacs de ciment vides destinés à la vente du chanvre indien.





B.Ndao et S.Ba poursuivis pour trafic international de drogue









Au terme de l'enquête diligentée par cette unité de la compagnie de Gendarmerie de Kaffrine, le duo incriminé a été déféré ce lundi au parquet de Kaolack pour trafic international de chanvre indien et association de malfaiteurs.