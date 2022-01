9 Jambaars portés disparus : Adama Barrow ordonne une enquête

Le Président gambien ordonne l’ouverture d’une enquête après l’accrochage entre des éléments de l’Armée et des rebelles du Mfdc en Gambie.



D’après Le Quotidien qui donne la nouvelle, Adama Barrow est très peiné par la disparition des deux soldats sénégalais à la frontière gambienne. L’enquête sera dirigée par une Task-force.



Par ailleurs, le Président Barrow «assure» de “l’engagement indéfectible" de son gouvernement pour l’instauration d’une paix et une sécurité durables et demande aux populations de poursuivre leurs activités normales.



L’accrochage entre une unité de l’Armée et des éléments du Mfdc en Gambie a fait deux morts du côté des Jambaars, 9 militaires sont aussi portés disparus. Selon la Dirpa, ils seraient probablement pris en otage par le Mfdc.