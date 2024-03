[La chronique de Maria] A la recherche du point G !

Dans l'univers complexe de la sexualité humaine, le point G reste un mystère fascinant pour de nombreuses personnes. Situé à l'intérieur du vagin, ce point de plaisir intense a été le sujet de nombreuses discussions, recherches et débats. Certains le considèrent comme la clé du plaisir féminin ultime, tandis que d'autres remettent en question son existence même.





Historique





Décrit pour la première fois en 1950 par le gynécologue allemand Ernst Gräfenberg, le point G est une zone située sur la paroi antérieure du vagin, à environ 5 à 8 cm de l'entrée. Certains croient en son existence en tant que zone érogène hautement sensible, capable de procurer un plaisir sexuel intense, voire des orgasmes différents de ceux provoqués par la stimulation clitoridienne.





Cependant, l'existence et l'importance du point G restent sujets à débat parmi les professionnels de la santé et les chercheurs. Certains remettent en question son statut en tant qu'entité anatomique distincte, soulignant que la sensibilité et les réactions sexuelles peuvent varier d'une personne à l'autre.





La stimulation du point G peut être réalisée à l'aide des doigts, de jouets sexuels spécifiques ou pendant les rapports sexuels. Lorsque cette zone est stimulée, certaines femmes rapportent des sensations intenses et des orgasmes profonds. La muqueuse du point G peut devenir plus épaisse et gonflée lors de l'excitation, ce qui peut contribuer à la sensibilité accrue de cette zone.





Témoignages





Les témoignages sur l'expérience du point G varient d'une personne à l'autre. Certains individus affirment avoir vécu des expériences orgasmiques intenses grâce à la stimulation de cette zone, tandis que d'autres peuvent ne pas ressentir la même intensité de plaisir. Il est important de noter que la sexualité est complexe et que chaque individu réagit différemment à la stimulation sexuelle.





« Ah parce que ça existe le point G? ». C’est ainsi qu’a répondu A.Sarr, mariée depuis 10 ans et interrogée pour les besoins de cette chronique. Elle ajoute : « bon il m’arrive de ressentir du plaisir, mais ce que j’entends du point g, je ne pense pas l’avoir déjà vécu. Rires. Je ne pense pas que ça existe ».





Tout le contraire de N.Fall, une jeune dame âgée de 25 ans. « Ça existe ! Tu as l’impression d’être en transe, tu trembles de plaisir et les sensations ne sont pas celles que l’on a l’habitude de ressentir. J'avoue que ce n'est pas facile d’arriver à ce niveau de plaisir, il faut une maîtrise parfaite de son corps, une patience du partenaire et une communication sincère avec l’autre », confie-t-elle entre deux appels.





Comment localiser le Point G





Le point G se trouve à un endroit très précis. Les positions favorisant la stimulation de cette zone sont celles où la femme contrôle le mouvement. Lorsque votre partenaire insère un doigt dans le vagin de la femme, paume vers le haut, il doit le courber vers le haut jusqu'à toucher la paroi supérieure. Le point G se situe à environ 3 cm à l'intérieur du vagin, soit environ une phalange de profondeur à partir de l'entrée. Il s’agit de manière générale de stimuler le clitoris interne qui entoure le vagin, ainsi que la paroi supérieure du vagin pour maximiser le plaisir.





Si vous ne ressentez rien de particulier lors de la stimulation de cette zone, ne vous inquiétez pas ! Il se peut que vous ne soyez pas sensible à ce fameux point G. C'est tout à fait normal !





Cependant, chez certaines femmes, une pression sur cette zone peut provoquer une sensation similaire à celle de l'envie d'uriner (le point G étant situé à l'arrière de l'urètre, en gonflant, il exerce une pression sur celui-ci). Si vous ressentez cette sensation, il est possible que vous ayez trouvé le point G !





En résumé, le point G demeure un sujet complexe et controversé dans le domaine de la sexualité féminine. Il est essentiel de se rappeler que chaque individu est unique et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. L'écoute de son corps, l'exploration et la communication sont des éléments clés pour une sexualité épanouie. Prenez soin de vous.