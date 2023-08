À Saint-Louis, le Dr Babacar Diop évoque les causes profondes de l’émigration clandestine

Dans le cadre de sa tournée nationale, le Dr Babacar Diop, maire de Thiès et candidat à l'élection présidentielle, s'est rendu à Saint-Louis où il a visité le quai de pêche de Guet-Ndar. Lors d'une conférence de presse, le leader du parti FDS/Les Guelewars a abordé divers sujets d'actualité, notamment l'émigration clandestine qui a durement touché la région de Saint-Louis.





Selon lui, la mal gouvernance est à l'origine de ce phénomène qui décime la jeunesse locale. « C'est la mal gouvernance endémique et cette politique de corruption, fondée sur l'appropriation des fonds publics, qui est responsable de cette situation désespérée que traverse notre jeunesse. Il est grand temps de raviver l'espoir au sein de notre pays », a déclaré le maire de Thiès.





En ce qui concerne ses ambitions politiques, le Dr Babacar Diop a exprimé sa volonté de hisser son parti au rang de première force politique du Sénégal. « Notre objectif est de faire des FDS/Les Guelewars la principale force politique au Sénégal. Je m'engage à bâtir une nouvelle majorité politique et sociale, porteuse d'ambitions et d'alternatives radicales. Durant mon séjour à Saint-Louis, j'ai échangé avec les habitants, qui ont des préoccupations telles que la question de l'embouchure, la restauration du quai de pêche et surtout le délicat problème de l'émigration clandestine. Ce fléau nous fait perdre des centaines, voire des milliers de nos jeunes en mer. L'émigration clandestine découle de divers facteurs, parmi lesquels la pêche industrielle qui menace la pêche artisanale », a affirmé le Dr Babacar Diop, candidat à l'élection présidentielle de 2024.