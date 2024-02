AAR SUNU ELECTION/THIES AUX FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ «CETTE BATAILLE N'EST PAS DIRIGÉE CONTRE VOUS»

Les violences exercées par les forces de défense et de sécurité sur les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions (le devoir d'informer), ont été déplorées par la coalition «Aar Sunu Election», section de Thiès, au cours d’un point de presse tenu ce week-end. Les responsables de cette nouvelle mouvance, qui ont manifesté leur solidarité et présenté leurs condoléances aux « familles des victimes des manifestations du vendredi 9 février 2024, décédées rien que pour la défense de la justice, la liberté et la démocratie », attirent l’attention sur le fait qu’« on ne bat pas une femme, même avec une fleur ».





En sa qualité d'auxiliaire de justice, Me Ousmane Diagne, maire de Thiès-Est, invite les forces de défense et de sécurité, ainsi que ses «frères» et «sœurs» de la justice à se rappeler les « fondamentaux de leurs corps de métiers basés sur l'honneur, la dignité et la partie ».





Aussi et surtout il a tenu à leur rappeler que « cette bataille-là n'est pas dirigée contre eux ».





Maitre Diagne de la coalition «Mimi 2024», Bassirou Diop du mouvement Y en a marre, Pr Adama Diawara, Baye Serigne Samb et leurs camarades de lutte, décidés « d’en finir avec ce régime », appellent à « manifester dans la paix, le respect des lois et règlements du pays ». Ils se disent convaincus qu’« on va vers une grande victoire », d’où la « prudence », recommandent-ils, pour « ne poser aucun acte allant dans le sens de gâcher le travail entamé ».





Ils lancent un appel à tous les patriotes et républicains épris de justice, de paix, à s'arc-bouter contre « le report de la présidentielle du 25 février 2024 ».