[Entretien] Abdou Guité Seck : “J’étais content et en même temps triste après la libération de Ousmane Sonko”

L’artiste Abdou Guité Seck cartonne en pleine campagne électorale. Les chansons composées en l’honneur de Ousmane Sonko et du candidat Aliou Mamadou Dia ont enregistré plus d’un million de vues sur You Tube. Le morceau fétiche ‘’ Togne Nagnou La, Togn Sey Sopé’’ dédié au chef de file du parti dissous PASTEF a fait grand bruit. Dans cet entretien accordé à Seneweb, il évoque son engagement et les raisons de son soutien à Ousmane Sonko

Parmi les candidats à la présidentielle, vous avez choisi de chanter Ousmane Sonko et Aliou Mamadou Dia. Quelles sont vos motivations ?

Je vous remercie pour votre question. Je tiens à rappeler que ni Sonko ni Aliou Mamadou Dia ne m’ont sollicité pour quoi que ce soit. Ces deux chansons relèvent de mon propre gré. Elles me viennent du cœur. L'idée de départ, c'était un don de soi pour la patrie.





“J’ai des liens solides avec Ousmane Sonko et Aliou Mamadou Dia”

Avez-vous des relations particulières avec Ousmane Sonko et Aliou Mamadou Dia ?

Ma relation avec Ousmane Sonko ne date pas d'aujourd'hui. C'est une personne avec qui j'ai échangé des moments fraternels. Ousmane a été élève de mon grand frère qui n'est plus de ce bas monde et il a un grand sentiment envers moi à travers ce frère qui nous lie. Il a toujours été admirateur de mes œuvres et de mon profil. Il en est de même pour Aliou Mamadou Dia qui n'a jamais cessé de me supporter, de m’écouter. Je peux dire que je suis le seul chanteur dont il écoute la musique dans sa voiture. Donc, vous voyez que ce sont des liens très solides. D’où les deux chansons que j’ai dédiées à ces personnalités. J'essaie de mettre en exergue la promotion des valeurs et non des hommes. Aujourd'hui Dieu a fait que ces hommes portent ces valeurs, ça tombe bien.





“Ousmane Sonko a fait l’objet de fausses accusations”

Comment est venue l’inspiration de la chanson dédiée à Ousmane Sonko ?

Ousmane Sonko est un homme très engagé pour son peuple. Il a toujours exprimé ses ambitions envers son pays. Et cet homme n'arrêtait pas de nous inspirer. On lui a causé beaucoup de tort parce que tout simplement il a une détermination politique et sociale. Cet homme a été au cœur de l'actualité sénégalaise. Durant ces dernières années, presque tout tournait autour de lui. Le pays en entier, quel que soit le secteur, ne parlait que d’Ousmane. C'était notre quotidien. Du jour au lendemain, il a fait l’objet de fausses accusations. Je rends hommage à Ousmane Sonko parce qu’il a subi beaucoup d’injustice.

Que pensez-vous de la libération de Ousmane Sonko ?

J'ai ressenti un contentement énorme mais accompagné de tristesse. Parce que je me disais que ce contentement-là n'avait pas sa raison d'être. Ousmane Sonko en prison n'avait pas de sens. Imaginez quelqu’un qu'on a accusé à tort de tout bord, on l'a privé de ses droits et de sa liberté en le jetant en prison, on a fait souffrir sa famille. Et, aujourd'hui, on voit ceux qui l'accusent dire non, il n'a rien fait. C'est de l’injustice totale. J'étais content pour sa libération en même temps, j'étais attristé au fond de moi.





“Chaque personne dotée de sens, de morale et d'ambition doit se joindre à Sonko pour garantir un lendemain meilleur aux Sénégalais”

Comment avez-vous vécu le succès de cette chanson ?

Je l'ai vécu avec beaucoup de fierté comme j'ai vécu le succès de toutes mes chansons. Un retour extraordinaire qui me rend fier et me donne encore plus de force qui m'inspire davantage. Déjà elle résonne partout en ce moment de campagne et sur YouTube, Tik Tok, je ne n'en revenais pas. Ousmane Sonko, de même que les responsables de sa coalition, m'ont appelé pour magnifier la chanson. Et pour moi, c'est un frère qui est venu pour bâtir et chaque personne dotée de sens, de moral et d'ambition doit se joindre à lui pour garantir un lendemain meilleur aux Sénégalais. Je compte les rejoindre sur le terrain s'il plaît à Dieu.

Avez-vous eu des contraintes dans la production de cette chanson ?

Pas du tout. J’ai travaillé durant deux ans. Ce n’est pas la seule chanson que j’ai composée pour Ousmane Sonko. J’ai 10 chansons en l’honneur de Ousmane Sonko. Je l'ai dit, il n'arrêtait pas de nous fasciner. Il reste 09 autres chansons pour lui.

Leur sortie est prévue à quelle période ?

Je ne sais pas pour le moment parce que ça ne se programme pas. Rien n'est de notre ressort. Tout est programmé par Dieu. La preuve, la sortie de ma chanson sur Sonko a coïncidé avec sa libération le jeudi à 00 heure. Et je vous le jure au moment de boucler avec mon service de marketing pour la publication de la chanson, je ne savais pas qu’Ousmane Sonko allait être libéré le même jour.





“La base de mes chansons, ce n'est pas de l’argent ou du business. Je ne fonctionne pas ainsi”





Avez-vous l'ambition de chanter d'autres candidats avant la fin de la campagne ?

Je dirai non parce que mes chansons ne se composent pas dans la foulée. Je prends beaucoup de temps pour les concevoir et pour donner toute l'âme qu'il faut à mes œuvres. Elles nécessitent de la concentration, du sérieux et du temps. Si mes chansons exigent tous ces critères, je pense qu'il est impossible avec le peu de temps qui nous reste de la campagne de chanter d'autres candidats. C'est impossible. Et, ce n’est même pas dans mon planning. Je rappelle que j'ai eu à décliner des sollicitations de chansons pour certains candidats que je me réserve de citer. Il y avait beaucoup de fonds derrière. Mais la base de mes chansons, ce n'est pas de l’argent ou du business. Je ne fonctionne pas ainsi.





“J'ai inhalé comme tout Sénégalais l'odeur des gaz lacrymogènes. Ma voiture a été visée par des tirs de grenades lacrymogènes lors des premières émeutes. J'étais sur le terrain comme tout le monde”





Pourquoi attendre ce moment pour chanter Ousmane Sonko alors que les choses ont été beaucoup plus dures pour lui. Les artistes n'ont pas élevé leur voix durant cette période. Est-ce que quelque part vous ne donnez pas raison à ceux qui disent que vous faites de la politique en profitant de l'euphorie pour avoir plus de visibilité ?

On ne peut pas écrire un texte à partir du néant. Il faut des choses. Mon engagement social remonte à mes premières œuvres à travers ‘’Denkané,’’ à travers ‘’Doundou Gui Diaffé Na’’. On ne peut pas me dire que c'est pour faire de la politique ou autre chose. Je ne peux m'inspirer qu'à partir de notre vécu et de l'angle de vue que j'ai en tant qu'artiste. Cette chanson, je l'ai composée avec un grand cœur parce que nous voulons un Sénégal de paix. Et nous avons des liens, du côté de l'opposition comme celui du pouvoir. Aujourd'hui, si Macky Sall était à la place de Sonko, je n'hésiterais pas à lui dédier une chanson. Après on laisse les gens penser ce qu'ils veulent parce que nous sommes dans un pays démocratique.





Pour les commentaires négatifs, je pardonne. C'est la différence qui fait le monde. Mais chercher des poux là où il n'y en a pas, ce n'est pas mon fort. Dans les moments les plus durs, j’ai compati à toutes les douleurs avec la société sénégalaise. J'ai inhalé comme tout Sénégalais l'odeur des gaz lacrymogènes. Ma voiture a été visée par des tirs de grenades lacrymogènes lors des premières émeutes. J'étais sur le terrain comme tout le monde.

Vous avez chanté Aliou Mamadou Dia et Ousmane Sonko deux candidats de camps différents. Aujourd'hui, peut-on savoir si vous êtes pour le PUR ou pour le Pastef ?

Je ne répondrai pas à cette question. Quelle que soit ma relation et mon amour envers la personne, je m'abstiendrai toujours de dévoiler le secret de mon vote ou de donner des consignes de vote. Il appartient à tout un chacun de choisir ce qu' il veut. Même dans les chansons, je n'ai pas montré mon appartenance politique parce que je l'ai dit et je le répète encore une fois je mets en avant les valeurs et non les hommes. Après, chacun est libre de faire son diagnostic et étant donné que si je ne suis pas l'un, je suis forcément autre. Donc je suis l’un.

Craignez-vous des conséquences avec ces prises de positions ?

Non ! Il n'y a aucun risque dans la mesure où ces chansons sont d'une grande noblesse. Qui va se battre contre la noblesse? Parce que même la justice de mon pays est avec cette chanson "Togn Nagnou La". Elle a rendu un jugement allant dans ce sens. On lui a causé du tort ainsi que tout un peuple. A cause de ces accusations légères, il y a eu des morts, des gens qui ont perdu leur travail. On l'a tous vécu ensemble et cela n'avait pas sa raison d'être.

Avez-vous un message pour Amadou Ba, le candidat de la coalition BBY?