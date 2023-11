Abdoulaye Baldé visite deux postes de secours et d'incendie de l'autoroute à péage

Le Directeur général de l'APIX, Dr Abdoulaye Baldé, a visité ce jeudi les deux postes de secours et d'incendie de la Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers installés au niveau du péage de Dalifort et de la sortie 10 de Sangalkam.





Avec la SECA, cette initiative du Président de la République, Macky Sall, permet de secourir les victimes d'accidents à l'autoroute à péage allant dans le sens Dakar-AIBD et AIBD-Dakar. En sus de deux autres structures de secours à Toglou et Thiaroye, le Directeur Général de L'APIX salue l'érection de ces centres qui soulageront à coup sûr les victimes de la route. "L'APIX ne ménagera aucun effort pour assister certains ministères comme ceux de l'Économie, de la Justice, des Finances et des Transports terrestres d'autant que l'État peut y gagner une importante manne financière sans oublier que cela réduira considérablement les accidents de la route", a-t-il déclaré.





Au niveau de la sortie 10 de Sangalkam, la Gendarmerie nationale a procédé à la présentation du système radar. "La vitesse minimale est de 60km/h et la maximale à 110", a affirmé le Lieutenant Léopold Ndior. A l'en croire, les voitures sont flashées à 130km/h, en attendant une verbalisation officielle.