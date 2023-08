Abdoulaye Diagne : Un dévouement exceptionnel envers sa communauté

Favorisant le Sport et la Reconstruction de la Mosquée de Ndiob" L'homme politique émérite, le député Abdoulaye Diagne, continue de se distinguer en tant que fervent défenseur des besoins de sa communauté, allant au-delà de son rôle de porte-parole au sein des plénières parlementaires. Son engagement envers son mentor politique, le Président Macky Sall, se manifeste par une loyauté inébranlable et un leadership exemplaire, axé sur une vision républicaine authentique. Réagissant à la pénurie d'ambulances médicales au sein de sa circonscription, ce parlementaire éminent a offert généreusement le 28 janvier 2023 une ambulance ainsi qu'un moulin à mil à un village de Tiackleme. Cette initiative rapide et proactive a été chaleureusement accueillie par les autorités locales et les habitants de sa ville natale, mettant fin à une attente de huit ans.





Le 15 août 2023, Abdoulaye Diagne revient sur le devant de la scène en dotant les 18 Associations Sportives et Culturelles (ASC) affiliées à la Zone 13 de Ndiob de 18 jeux de maillots et autant de ballons. Cette démarche altruiste suscite une grande joie parmi la jeunesse, transcendant les clivages politiques. Ces jeunes athlètes se préparent pour les navétanes, un événement majeur de l'été, dans une compétition féroce. Cependant, l'engagement d'Abdoulaye Diagne ne s'arrête pas là. Il apporte également un soutien crucial à la reconstruction de la mosquée de Ndiob. Bien que les autorités religieuses aient entamé ce projet il y a deux mois, peu de progrès tangibles ont été accomplis. En réponse à une demande de certains dignitaires, le député a généreusement fourni 5 tonnes de ciment et deux camions de sable. De plus, il prévoit de lancer une campagne de financement participatif pour garantir l'achèvement des travaux restants.