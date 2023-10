Abdourahmane Baldé offre 24.000 kits scolaires aux élèves de la région de Kolda

Au cours de cette cérémonie, le DG de la LONASE à fait face une forte présence des parents et des élèves. Les bénéficiaires sont des élèves du préscolaire au moyen.



A l'allure d'un meeting, les populations venues nombreuses ont ovationné celui qu'elles appellent le"Messi" du Fouladou. Les autorités politiques et scolaires étaient à cette rencontre. D'ailleurs, ces responsables sont chargés d'assurer la distribution aux niveau des ecoles et établissements.



D'ici là, un recensement des bénéficiaires sera fait sans aucune discrimination. A en croire le DG de la Lonase, ces kits scolaires composés de sacs, de cahiers et autres matériels géométriques, sont destinés aux élèves de Kolda sans tenir compte d'une quelconque appartenance politique.



Une initiative bien saluée par les associations de parents d'élèves. Kanta Diallo president de lunion des associations de parents d'élèves magnifie le sens de ces dons et invite les autres bonnes volonté à faire autant pour mieux accompagner les parents et les élèves à reussir a l'école.



A signaler que Doura Baldé est à sa énième édition de distribution de fournitures scolaires aux élèves du Fouladou.