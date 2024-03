Abou Kane, le jeune qui veut redorer le blason du secteur immobilier au Sénégal

La société générale immobilière du Sénégal remettait ce samedi des papiers à ses clients qui ont acheté des terrains, une occasion pour le directeur général, Abou Kane de revenir sur les difficultés et les ambitions de la boîte, ses clients n’ont pas manqué d’étaler leur satisfaction.





Au moment où les litiges fonciers sont légion, Abou Kane a mis en place au sein de sa société un service contentieux qui est chargé de gérer cette question. La vérification des terres est la première étape avant de passer à l’achat selon lui, et il avance que la seule façon de régler cette question du litige foncier c’est avant tout de faire une vérification minutieuse ( les papiers surtout).





« Comme dans toutes les entreprises, nous rencontrons des difficultés, souvent des clients sont très exigeant, mais nous faisons tout notre possible pour répondre à leurs attentes. Vous l’avez remarqué tout à l’heure, nos clients ont exprimé leur satisfaction », dixit le dg de Sgis.





Avant d'ajouter qu’« il est important de rappeler que nous avons une entreprise qui regroupe des jeunes, mais très dynamique et qui font leur travail sans broncher.





Nous avons des projets d’envergure à l’image de CSE de Aliou Sow qui sont des références dans ce domaine. En tout cas nous sommes sur cette voie et nous espérons que d’ici quelques années les sénégalais vont connaître cette société qui est venue pour apporter un souffle nouveau. »





« Nous vendons des terrains dans les régions de Dakar et Thiès, mais nous comptons nous implanter dans d’autres localités du pays très bientôt. Et je peux dire que nos prix sont abordables. Souvent aussi, lors des grandes fêtes religieuses, nous faisons des réductions pour permettre à nos clients de s’approprier nos services. »



Et lors cette cérémonie de remise de papiers , des clients n’ont pas manqué d’exprimer leurs sentiments, c’est le cas de Asnal qui est un diplomate tchadien « c’est la troisième fois que j’achète de terrain dans cette société, je suis un diplomate je travaille aux États-Unies, mais j’aime le sénégal, la première difficulté que j’ai rencontré, beaucoup de sénégalais me disaient de faire attention parce qu’il y a beaucoup d’arnaques concernant la vente de terrains, mais lorsqu’on m’a mis en rapport avec Abou Kane, j’ai vu un homme courtois, professionnel et fiable, aujourd’hui j’ai acheté trois terrains dans cette société, j’ai même recommandé à des proches de venir à SGIS pour acheter des terrains, juste pour vous dire que la fiabilité est là ».