Abus de confiance : la vendeuse de PMU détourne plus de 3 millions

Une rocambolesque affaire d’abus de confiance secoue l’Agence de la Lonase de Tambacounda. Et pour cause, souligne L’Observateur, F. Barro, vendeuse de PMU, âgée de 51 ans, est accusée d’avoir détourné plus de 3 millions de francs Cfa.



« De sources proches du dossier, F. Barro, jadis meilleure vendeuse de la Lonase de Tambacounda, versaient à la comptabilité plusieurs dizaines de millions. Mais, les responsables ont constaté que plus de 3 millions manquent aux comptes après le versement des sommes collectées », rapporte le journal.



Celui-ci confie que la mise en cause a finalement tout avoué face aux enquêteurs. En effet, conduite à la Section de recherches (Sr) suite à la plainte déposée par les responsables de l’agence, F. Barro a expliqué avoir misé au jeu de hasard dit « virtuel » pour espérer rembourser la boite mais la chance ne lui a pas souri.



Elle a été déférée après la durée légale de garde à vue. Elle va comparaître devant le tribunal des flagrants délits de Tambacounda.