Accès à l'eau et aux latrines : Des communes de France appuient des villages de Sandiara

Au Sénégal, le taux d’adduction en eau en zone rurale reste encore faible. L'eau, élément vital pour la survie de l’être humain, est encore inaccessible pour une frange de la population. Tel est encore le cas dans quatre hameaux et deux villages de la commune de Sandiara.





Une délégation des maires de France est venue au chevet de la mairie de Sandiara qui travaille pour un accès universel à l'eau et à l'électricité d'ici 2024. Un vœu que l'édile de Sandiara compte réaliser grâce à l'appui du Sivom-Sage, un regroupement de plusieurs communes de France. C'est ainsi qu'une extension du réseau d’eau a été inaugurée dans le cadre d’un projet de 375 millions.





"Le Sivom-Sage nous aide pour l'accès à l'eau et à l'assainissement. C'est très important si l'on sait que l'accès à l'eau est un pilier des Droits de l'homme les plus absolus, mais qui malheureusement n'est pas encore respecté. C'est un financement de 375 millions de F CFA qui est en train d'être injecté dans notre commune pour l'accès à l'eau et à l'assainissement. Je magnifie cette solidarité entre les peuples. Le premier objectif de ce projet est de faire en sorte que chaque maison puisse avoir son robinet", explique le maire Serigne Guèye Diop.





Un autre problème dont les populations des villages et hameaux de Sandiara sont aussi exposées demeure l'assainissement. En effet, l'utilisation de l'eau amoindrit le risque de contracter des maladies d’origine hydrique, mais il est d'autant plus grave quand la population qui n'en dispose pas est aussi obligée de faire ses besoins à l'air libre. En milieu rural, une bonne franche de la population n’a toujours pas accès à des installations sanitaires élémentaires à domicile (latrines, toilettes).





"Ça a l'air d'être anodin, mais dans nos villages, il y a des maisons qui n'ont toujours pas de latrines. C'est un droit qui n'est pas encore respecté. C'est toute la dimension humaine et hygiénique qui est un droit qui n'est toujours pas respecté. Dans le village de Khaw Peulh qui est un hameau totalement isolé, la population n'a jamais bénéficié de telles infrastructures. Nous voulons que certains villages puissent disposer de dispensaires. Que certaines zones qu'on ne peut pas connecter puissent avoir un système de forage et leur propre château d'eau", explique Serigne Guèye Diop.





Selon lui, le Sénégal a beaucoup de pas à faire dans le domaine de l'émergence économique et sociale. Surtout quand les populations vivent dans de mauvaises conditions d’assainissement qui peuvent impacter négativement leur santé et polluer leur environnement.





Le vice-président du Sivom-Sage et maire de Saubens, Jean-Marc Bergia, qui est venu à la rescousse de la mairie de Sandiara, explique : "Nous avons inauguré une extension pour la production d'eau potable dans plusieurs maisons à Louly Ngogom. Les latrines sont des éléments essentiels parce qu'ils permettent d'éviter tous les problèmes infectieux qu'on peut avoir, de contamination de nos eaux. Il faut quand même qu'on produise de l'eau potable. C'est toujours mieux de la produire si elle n'est pas contaminée. Les latrines sont essentielles à l'intérieur de chaque habitation. Derrière, il faut aussi envisager l'entretien de ces latrines comme on envisage l'entretien des réseaux d'eau potable. Sans cela, ça ne peut pas marcher."





Serigne Guèye Diop se réjouit de l'appui de Sivom-Sage qui permettra d’améliorer considérablement l’accès à l’eau en milieu rural. Mais aussi aux femmes d'économiser 30 % de leur temps de travail qu'elles mettaient à aller chercher de l'eau à des kilomètres.