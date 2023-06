Accès à l'information des jeunes ruraux : L'Anpej et Agrijeunes outillent les ATP déployés dans les PIP

Au Sénégal, plus de 65 % de la population ont moins de 35 ans et plus de 57 % habitent le monde rural. Dans le souci de faciliter aux jeunes ruraux l'accès aux créneaux pourvoyeurs d'emplois, l'État a mis en place le projet "Agrijeunes Tekki Ndao Ni".





Tamsir Faye, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ) explique qu'"'Agrijeunes Tekki Ndao Ni' est un projet qui s'oriente vers les chaînes de valeur agro-sylvo-pastoral et halieutique, dans le but de trouver des opportunités d'insertion aux jeunes, bien qu'il faut noter que l'inexploitation des créneaux a engendré un déplacement massif de populations vers les zones urbaines où ils résident à cause d'une recherche d'un mieux-être".





Selon Talla Guèye, coordonnateur du projet, le constat est que les jeunes ruraux ont beaucoup de difficultés pour accéder à l'information, surtout commerciale.





C'est dans ce contexte que l'agence a scellé une collaboration stratégique avec le projet pour la mise en place d'une sous-composante intitulée "Accès à l'information".





"L'accès à la bonne information constitue de nos jours un préalable sans lequel aucune opportunité ne peut être saisie. En effet, le phénomène des réseaux sociaux est un outil tantôt intéressant à travers les multiples avantages qu'il offre tantôt décevants, car étant un instrument de désinformation matérialisé par des fake news", soutient Tamsir Faye.





Talla Guèye de renchérir : "Nous avons mis en place des points d'informations de proximité, qui sont des dispositifs mobiles qui permettent de collecter de l'information sur toutes les opportunités commerciales. Et de les diffuser au profit des jeunes ruraux agripreneurs que nous encadrons. Nous avons des milliers de jeunes à former, à financer et à appuyer, et qui s'engagent dans des activités de production. Il est important que ces jeunes puissent avoir toutes les opportunités de pouvoir mieux valoriser leur production, de mieux vendre et pour ça, il n'y a que l'information à temps réels sur les marchés qui permet à ces jeunes de saisir toutes les opportunités."





Fort de tout cela, l'ANPEJ, en partenariat avec le projet "Agrijeunes Tekki Ndaw Ni", a organisé un atelier de mise à niveau des agents à temps partiel (ATP) déployés dans les points d’information de proximité (PIP) et des coordonnateurs techniques des pôles emploi entrepreneuriat des jeunes et des femmes (PEEJ).





En marge à la formation, les ATP ont reçu des clés de motocyclettes acquises dans le cadre du contrat de performance qui lie les deux structures. Les motocyclettes vont faciliter le déplacement des ATP dans les communes les plus éloignées.