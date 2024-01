Accès à l’eau et à l’électricité: Les populations de Paymar (Kaolack) dans la rue

Le village de Paymar, dans la commune de Ndiedieng (département de Kolack), souffre d'un manque d’électricité, d'adduction d’eau potable et de pistes. Les populations, très remontées contre les autorités, étaient dans la rue ce lundi pour se faire entendre. Elles estiment être “abandonnées à leur triste sort”. Face à la presse, elles n’ont pas manqué d’exprimer leur colère. "On n’a pas d’eau potable, ni d’électricité. Des routes non plus", regrettent-ils.







Le village de Paymar qui a été créé depuis 1914 n’a jamais eu accès à l'électricité, a souligné Baye Diassè le porte-parole des manifestants .





Selon les initiateurs de la manifestation, les populations sont obligées de parcourir 9 km pour rallier Ndiedieng car leur village ne dispose pas de case de santé pour la prise en charge des soins primaires. Ainsi révèlent-ils, beaucoup parmi les populations perdent la vie au cours des évacuations. Ils donnent le cas de la dame Aida Diassé qui a rendu l’âme il y a moins de deux semaines .





Pour ce qui concerne l’éducation, Paymar ne dispose que d’une seule école primaire datant de 1982 . Ils ont lancé un appel au président de la République pour mettre fin à ce calvaire.