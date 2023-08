ACCES A LA SANTE ET A L’ASSAINISSEMENT : LE PACASEN SÈME LES GRAINES D’UN DÉVELOPPEMENT EQUITABLE A KAOLACK

Le Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal PACASEN a effectué une visite de terrain à Kaolack. Sa délégation a été accompagnée par les autorités municipales. L’objectif, c’est de faire le point sur les infrastructures en cours de réalisation dans cette zone et aussi mesurer les impacts de celles déjà réalisées. Ce programme mis en œuvre dans 124 communes du Sénégal a transformé les collectivités. « Le Chef de l’Etat avait cette volonté d’organiser le Sénégal en territoires viables et compétitifs et porteurs de développement durable à travers l’Acte III de la décentralisation lancé en 2011. Le PACASEN va contribuer à la mise en œuvre de la première phrase du programme d’opérationnalisation de l’Acte 3. C’est dans ce sillage que le PACASEN a été lancé en 2018 et confié à l’Agence de Développement Municipal. C’est un programme axé sur les résultats » a souligné El Hadji Alassane Diallo, chef de service de la Cellule de Communication de l’Agence de Développement Municipal (ADM).





Il précise que des critères étaient fixés pour les 123 collectivités territoriales ciblées dans le cadre du programme qui arrive à terme en juin 2024. Aujourd’hui, les décideurs et les partenaires se penchent sur le prolongement du PACASEN qui a eu des impacts positifs sur la transformation des collectivités avec à la clé l’amélioration des conditions de vie de milliers de personnes.





A Kaolack, les deux parties ont visité le chantier de l’état civil, les 3 postes de santé et un projet structurant dans le domaine de l’assainissement dont le coût avoisine 60 millions de francs CFA.