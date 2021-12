[Photos] Accès au service financier de proximité : La DER/FJ déploie le nano-crédit à Joal et Mbour et force les usuriers à prendre congé

Accès au service financier de proximité : La DER/FJ déploie le nano-crédit à Joal et Mbour et force les usuriers à prendre congé

(Mbour, envoyé spécial) - Les femmes et jeunes mareyeurs et transformateurs de produits halieutiques de Joal et Mbour (Thiès) n’ont plus besoin d’aller emprunter de l’argent aux usuriers (personnes qui prêtent de l’argent avec un taux d’intérêt supérieur au taux légal) pour obtenir un financement et démarrer ou renforcer leurs activités quotidiennes génératrices de revenus. Ils disposent, désormais, de points nano-crédit que la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a installés, dans chaque quai de pêche de leur localité. Ce, pour non seulement mettre un terme à cette pratique illégale à laquelle s’adonnent des étrangers notamment, mais également, permettre à ces couches de la population d’accéder facilement et rapidement au financement et à moindre coût.





Deux points ouverts dans le département de Mbour





En effet, après avoir enregistré un succès éclatant au marché central au poisson de Pikine (Dakar) où il a été lancé en juin 2020, la DER/FJ a décidé de déployer le nano-crédit dans tous les départements du pays afin de renforcer son offre en termes de financement. Ainsi, après Oussouye, Goudomp, Ziguinchor, Bignona, Bounkiling, Madina Wandifa, Sédhiou, Kolda, Madina Yoro Foulah, Diaobé, Vélingara, Tamba, Fass Boye et Kayar, c’est au tour du département de Mbour d’accueillir le ministre délégué général de la DER/FJ et son équipe. Ici, Papa Amadou Sarr a procédé à l’ouverture de deux points nano-crédit où la pêche occupe une place importante parmi les activités. La cérémonie officielle d’inauguration a eu lieu, ce samedi 4 décembre.





Il s’agit, du point nano-crédit de la commune de Joal et celui de la commune de Mbour. Installé au centre de gestion des ressources halieutiques de Joal-Fadiouth, qui se situe en face du quai de pêche, le point nano-crédit de Joal a été inauguré en présence de la ministre du Pétrole et des Energies, Mme Aïssatou Sophie Gladima, de l’adjoint au maire, Alphonse Damas Manga, entre autres.





1 625 bénéficiaires enrôlés, 2 220 crédits octroyés et 125 millions décaissés à Joal





Selon le délégué général de la DER/FJ, le point nano-crédit de Joal, a enrôlé en quelques mois seulement, 1 625 bénéficiaires pour 2 220 crédits octroyés et un volume de financement estimé à 125 millions de francs Cfa. « Le nano-crédit est un nouvel outil qui sert de promotion économique. Le nano-crédit permet à la femme sénégalaise, aux mareyeuses, aux transformatrices, aux vendeuses de poissons, de mil, de l’arachide, entre autres, d’avoir la possibilité d’emprunter 50 000 à 300 000 et bientôt jusqu’à 500 000 francs Cfa, à la demande des femmes », a-t-il expliqué à l’assistance avant de procéder à la coupure du ruban.





Le travail de la DER/FJ magnifié vivement





Mme le ministre, pour sa part, a tenu à remercier vivement le délégué général de la DER/FJ pour le travail colossal qu’il est en train d’accomplir au profit des populations sénégalaises notamment, les femmes et les jeunes.





Aïssatou Sophie Gladima a profité également de l’occasion pour inviter les bénéficiaires à rembourser leur crédit afin de pérenniser le nano-crédit dans la commune et permettre aussi à d’autres d’en bénéficier.





Près de 1 200 bénéficiaires enrôlés à Mbour, près de 80 millions décaissés et 97% de taux de remboursement





Après Joal, c’est au tour du point nano-crédit de Mbour d’ouvrir officiellement ses portes. Installé au sein du quai de pêche de la commune pour permettre aux femmes mareyeuses d’accéder directement au crédit, ce point a permis, en l’espace de 6 mois seulement, d’enrôler près de 1 200 bénéficiaires et décaisser près de 80 millions de francs Cfa. Ici, le taux de remboursement est estimé à 97%, selon le ministre délégué général de la DER/FJ. Ce qui fait de Mbour, le 3ème en termes de recouvrement après Linguère et Joal.





« Les usuriers avaient fini d’occuper tous les marchés et quais de pêche »





Venus massivement prendre part à la rencontre, ces femmes et jeunes bénéficiaires du département de Mbour, après avoir magnifié et souligné l’apport du nano-crédit dans leurs activités, ont demandé au délégué général de la DER/FJ d’augmenter le montant alloué jusqu’à 1 voire 2 millions de francs Cfa pour permettre aux champions d’acheter plus de poissons ou de marchandises. Ils ont également demandé à leur souteneur d’amener le délai de remboursement à 6 mois.





Selon eux, ces points nano-crédit sont venus à point nommé. Car, soutiennent-ils, « les usuriers avaient fini d’occuper les marchés et quais de pêche »





En plus de ces doléances, les femmes mareyeuses de Mbour ont demandé à Papa Amadou Sarr d’augmenter les points nano-crédit dans la commune afin de permettre aux quartiers les plus reculés d’en bénéficier.