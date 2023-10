Accès aux financements : Victorine Anquediche Ndeye loue le modèle des femmes de Columba

La Ministre de la Microfinance et de l'Economie Solidaire et Sociale continue son périple dans le sud du Sénégal. Cette tournée apporte une solution à l’équation d’accès aux financements des femmes et des jeunes.





Après Bignona, la Ministre Victorine Anquediche Ndeye a rencontré les femmes de Columba dans la commune de Niamone et celles de la commune de Mlomp. Après la visite du bloc maraîcher de Columba, dans le Niamone, la Ministre a salué et magnifié le travail des femmes et jeunes dans cette localité. Une organisation facilitée par un travail en amont réalisé par l'équipe municipale, qui s'est impliquée pour organiser les regroupements de cette couche de la population.