Accident à Gandiaye: 2 morts et 25 blessés

Seneweb en sait un peu plus sur le bilan provisoire de la collision entre un camion citerne et un bus à Gandiaye.



Selon nos sources, les deux chauffeurs ont péri dans cet accident. Il y a eu 25 blessés parmi ces derniers, 15 sont dans un état grave. Ils ont été évacués à l'hôpital régional de Fatick par les sapeurs-pompiers.



Les gendarmes de la compagnie de Kaolack ont ouvert une enquête suite à ce choc ayant occasionné 2 morts et 25 blessés.