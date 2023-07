Accident de Louga : l’Ile à Morfil accompagne ses fils à leur dernière demeure

Treize personnes décédées suite à l’accident du bus survenu jeudi dans la région de Louga (nord-ouest) et identifiées comme originaires de Dioudé Diabé, dans l’ile à Morfil (nord), devraient être inhumées ce jeudi, a-t-on appris de l’adjoint au maire de Boké Dialloubé, Moussa Tall.





Les corps ont été remis à leurs familles, a renseigné l’édile de Boké Dialloubé, une commune située dans l’arrondissement de Saldé, dans le département de Podor.





« Parmi les corps formellement identifiés hier (mercredi), huit sont de la commune de Boké Dialloubé », a précisé Moussa Tall dans un entretien téléphonique avec l’APS.





Leur inhumation était prévue ce jeudi, à partir de 10 heures, « dans leurs villages respectifs. Deux femmes à Wassétaké, deux jeunes hommes à Thikité, un homme et une femme à Saldé, un homme à Ngouye et un autre à Sinthiou Diongui », a détaillé M. Tall.

Il a salué « l’assistance du maire de la commune » de Boké Dialloubé, Abdoulaye Daouda Diallo, par ailleurs président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), avant de louer « les efforts » de l’État et des autorités administratives et judiciaires.





Un jeune et un septuagénaire originaires de Dioudé Diabé ont également péri dans cet accident, de même que le conducteur du bus, originaire lui de Thioubalel Lao.





La commune de Médina Ndiathbé, dans l’arrondissement de Cas-Cas, est aussi concerné par ce drame survenu mercredi sur la route nationale numéro 2, près de Ngueune Sarr, dans la région de Louga, avec deux des 24 morts enregistrés, sans compter les 52 blessés notés dans cet accident.