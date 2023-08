Accident meurtrière à Louga: Le bus roulait sans licence avec une fausse carte à grise

On en sait un peu plus sur l'accident meurtrier qui a conduit à la mort de 24 personnes à Louga. Le quotidien "L'Observateur" rapporte que "l'enquête menée de main de maître par les hommes du commandant Bassène, a révélé que le véhicule de transport en commun était exploité sans la licence requise". "Entendu sur les faits, le nommé S.M. Gaye, l'un des exploitants du bus qui vendait les tickets, a été arrêté par les gendarmes enquêteurs" avant d'être déféré au parquet de Louga poursuit-on.





Par ailleurs, le propriétaire du bus, actuellement en détention à la prison de Sebikotane pour une autre raison, a été extrait pour être entendu. Il a finalement été inculpé pour "exploitation d'un véhicule de transport sans licence".





"Tous les deux sont accusés d'avoir mis en circulation un véhicule en violant délibérément l'une des règles essentielles garantissant la sécurité sur les routes, notamment l'obtention d'une licence, sont poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui, homicide et blessures involontaires" fait savoir le quotidien dans sa livraison du jour.





L'enquête de la gendarmerie a aussi révélé que "la carte grise du véhicule a été obtenue de manière frauduleuse et c'est grâce à ce faux document que le véhicule a été revendu". Raison pour laquelle, "le délit de Faux et usage de faux dans un document administratif et escroquerie est visé contre X".





Le dossier a finalement atterri à la table du juge d'instruction qui a ouvert une information judiciaire contre les deux personnes déjà arrêtées.