Accident mortel à Yoff: Effroyables révélations sur le camion fou

Reparlons de l’accident tragique survenu, hier mercredi, à Yoff Apecsy, ayant occasionné la mort de trois personnes dont 2 enfants de même père et de même mère et un commerçant. Et c’est pour révéler que le camion de type Berliet, à l’origine de cet accident, circulait sans aucune visite technique valable.









En effet, d’après des informations obtenues du centre de contrôle technique, l’engin, immatriculé Dk 52 27 et mis en circulation, depuis le 4 janvier 1979, avait été renvoyé, le 14 janvier dernier, pour une contre-visite après un troisième passage pour défaut de freinage.









Mais, le propriétaire n’y est pas retourné, note la Tfm. Notre confrère Al Hassane Ba précise que sa dernière visite technique réussie remonte au 18 décembre 2018. Toutefois, malgré son mauvais état technique, le camion continuait à circuler tranquillement de manière irrégulière.





Un fait à la fois tragique et inédit qui n’a pas manqué de mettre les autorités routières et sécuritaires devant leurs responsabilités.