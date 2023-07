Accident mortel de Louga : Grosses interrogations sur l’heure de départ du bus

Ministre des Transports terrestres, Mansour Faye a aussi réagi à l’accident tragique ayant fait, ce lundi, 23 morts à Louga, selon un bilan provisoire. En route pour la capitale du Ndiambour, il dit ne pas avoir tous «les éléments nécessaires» pour s'avancer sur les circonstances de l’incident.







«Pour le moment, il faut s’affairer autour des victimes. C’est l’urgence du moment. J’ai essayé d’interroger les services sur place et en fonction de ces retours d’information, nous allons prendre toutes les mesures appropriées pour faire face à la situation», a-t-il promis.





Selon lui, le bus en question a quitté la commune de Pété, dans le département de Podor, et s’est renversé peu avant 8 h à Louga. Alors, le bus a-t-il pris départ avant 5 h, heure fixée par les autorités sénégalaises ? À cette question, Mansour Faye dit ne pas encore pouvoir y répondre.





En tout état de cause, a-t-il précisé, les mesures prises par l’État du Sénégal pour parer à de tels drames continuent d’être respectées sur l’étendue du territoire national. "Le voyage de nuit est interdit ; les charges à un certain niveau également", a-t-il juré.





D’après les données fournies par distancede.com, un site dédié, la distance entre Louga et Podor est de 236 km et un véhicule parcourt cette distance au moins en 3 heures 23 minutes. Et pour les bus de transport de masse, le mouvement est beaucoup plus lent.





Le gouvernement sénégalais avait pris, après l’accident de Sikilo et de Sakal, de nouvelles mesures pour lutter contre l’insécurité routière, dont une interdiction des voyages nocturnes en bus et l'importation de pneus d'occasion. Les véhicules de transport public de voyageurs seront interdits de «circuler sur les routes interurbaines, entre 23 h et 5 h», avait déclaré le Premier ministre Amadou Bâ, à l’issue d’une réunion gouvernementale dans la nouvelle ville de Diamniadio, près de Dakar.





D'autres mesures interdisant l'importation de pneus d’occasion et rendant «obligatoire le plombage des compteurs de vitesse des véhicules de transport de personnes et de marchandises à 90 km/h» ont également été annoncées lors de cette réunion.