Accident sur l’axe Touba-Dahra : Deux morts

Un accident mortel s’est produit, dimanche 11 février vers douze heures, sur la route Dahra-Touba à l'entrée de la commune de Sagatta .



Un véhicule 4x4 de marque Mitsubishi en provenance de Dahra s’est renversé en faisant des tonneaux avant de percuter un poteau électrique loin de la chaussée.



Le bilan fait état de deux morts et deux blessés graves.



S. Gueye et M. Thiam ont perdu la vie sur le coup.



Informés, les gendarmes et les sapeurs-pompiers de Dahra se sont transportés sur les lieux de l’accident.



Après constat, les deux corps sans vie et les deux blessés ont été acheminés au centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra.



La gendarmerie a ouvert une enquête.