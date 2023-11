Accompagnement numérique : L'AIBD SA scelle un accord de partenariat avec Sénégal Numérique SA

L’État du Sénégal, à travers le Plan Sénégal émergent, ambitionne de faire de la plateforme AIBD le premier hub aérien sous-régional, à l’horizon 2035. À ce titre, les autorités de l'aéroport international Blaise Diagne ont élaboré une stratégie AIBD hub aérien 2035 qui s’appuie sur quatre piliers et se décline en 15 projets phares.





Pour se faire accompagner dans le domaine du numérique, dans la mise en œuvre de solutions d’infrastructure, améliorer sa connectivité et être soutenu dans sa transformation digitale, avoir une démarche écoresponsable avec le recyclage des déchets électriques et électroniques, développer ses plateformes, relever le défi de l’innovation et de la résilience, se positionner en hub de référence au niveau continental et international, entre autres, l'AIBD SA a signé un accord-cadre de coopération avec Sénégal Numérique SA.





"En effet, Sénégal Numérique SA, chargé de conduire et de définir la politique informatique et la digitalisation intégrale de l’Administration, ne cesse de poser des jalons depuis la transformation institutionnelle voulue par Son Excellence Monsieur le Président de la République. Ce qui nous oblige aujourd’hui à hausser notre niveau, étendre notre champ d’actions et force de frappe en vue de répondre aux attentes de notre Administration et de la population sénégalaise", a expliqué Cheikh Backoum, directeur général de Sénégal Numérique.





"Avec des infrastructures de pointe, notamment un Datacenter national de type tier 3, l’un des plus grands d’Afrique de l’Ouest pour l’hébergement des données, un réseau de 46 espaces Sénégal Services dans les 46 départements du Sénégal, véritable comptoir de révolution dans l'histoire avec pour objectif la dématérialisation des procédures et l’adoption du réflexe Phygital. Avec 6 000 km de fibre optique qui interconnectent toute l’Administration sénégalaise et qui en fait une entité qui fonctionne sans discontinuité", avec tous ses atouts, Sénégal Numérique, dans le cadre de ce partenariat, s'engage à fournir à AIBD SA des services de consultance et de conseils dans les domaines de l’infrastructure, des réseaux informatiques et de télécommunication.





Grâce à cet accord, Sénégal Numérique s'engage à fournir à AIBD SA la possibilité d’améliorer sa connectivité numérique à travers le territoire national et à exploiter son infrastructure pour faire transiter ses données.





"Nous allons aussi fournir à AIBD SA et ses partenaires qui le souhaitent, des services d’hébergement de systèmes, d’applications et de données dans le Datacenter national notamment, tout en l'accompagnant dans la mise en œuvre de sa stratégie de transformation digitale. Nous mettrons à la disposition d’AIBD SA des licences et des abonnements à des logiciels payants. AIBD SA sera appuyée dans le domaine de la cybersécurité. Nous contribuerons à bâtir l’image écoresponsable numérique de l’AIBD SA en assurant le traitement des déchets des équipements électriques et électroniques (D3E) de l’AIBD SA", a confié M. Backoum.





Le DG de l'AIBD, Abdoulaye Dièye, souhaite tirer profit de la technologie de Sénégal Numérique afin d’améliorer l’expérience des voyageurs, notamment à travers la digitalisation et la mise en œuvre d’équipements innovants.







"Les travaux d’installation du câble sous-marin 2Africa, qui reliera 33 pays à travers trois continents (Europe de l’Ouest, Moyen-Orient, Afrique), viennent notamment d’être lancés le 31 octobre. Avec cette infrastructure, c’est notre capacité pour le haut débit qui sera considérablement renforcée. Toutes ces initiatives concourent à mettre en œuvre la stratégie Sénégal Numérique 2025 qui vise à faciliter l’accès aux services numériques, à mettre en œuvre une administration connectée au service des citoyens et des entreprises, à promouvoir l’industrie numérique en tant que créatrice de valeur", a assuré M. Dièye.