Accord historique pour la protection du Littoral : SAPCO-Sénégal et HASSMAR unissent leurs forces

Dans une démarche visionnaire en réponse aux défis écologiques liés à l'exploitation pétrolière et gazière, la SAPCO-Sénégal et la Haute Autorité chargée de la Coordination de la Sécurité maritime, de la Sûreté maritime et de la Protection de l'Environnement Marin (HASSMAR) ont officiellement scellé un partenariat révolutionnaire, mercredi 27 décembre 2023.





Le Secrétaire général de Hassmar le capitaine de vaisseau Mamadou Ndiaye et le Directeur général de la Sapco Souleymane Ndiaye ont signé une convention de partenariat au siège de la HASSMAR, sis au Point E. Dans le cadre de cet accord novateur, la SAPCO s'engage à allouer cinq hectares de terrain à Mbodiène pour la création du Centre national de Coordination de la Lutte contre la Pollution marine (CENPOLMAR) par la HASSMAR.





Ce centre jouera un rôle essentiel dans la surveillance de la qualité des eaux et des sables marins, le contrôle des déchets résultant de la pollution marine par hydrocarbures, et la formation du personnel de la SAPCO-Sénégal dans la lutte contre ces pollutions.





La HASSMAR contribuera, quant à elle, en mettant à disposition de la SAPCO-Sénégal des ressources cruciales telles que l'atlas de vulnérabilité des côtes du Sénégal face à une pollution par hydrocarbures et la plateforme SIG (Système d'Information Géographique). De plus, la SAPCO percevra une redevance sur les services payants fournis par la HASSMAR. Cet accord révolutionnaire marque une étape majeure dans la protection de notre environnement maritime, démontrant la volonté commune de ces entités de préserver notre littoral des risques de pollution.