Accusation de trafic de visa : Lac 2 et son présumé complice en fuite

Lac de Guiers 2, le chef de file de l’écurie Walo, n’a toujours pas déféré à la convocation suite à la plainte déposée contre lui pour association de malfaiteurs et escroquerie au visa.



Selon L’Observateur, le mis en cause se serait réfugié en France alors qu’il est activement recherché par la police. Le journal souligne que son présumé acolyte, un commerçant nommé Salam, également dans le viseur des limiers, est aussi introuvable. Comme le lutteur, il a pris la fuite.



Pour rappel, dans cette affaire, l’une des victimes, un jeune tailleur, A. S., avait saisi d’une plainte adressée au parquet de Guédiawaye, portant escroquerie contre le lutteur et son présumé complice.



Par la suite, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a envoyé un soit-transmis au commissariat de Wakhinane Nimzatt pour l’ouverture d’une enquête.



Le plaignant, établi au marché Ndiaréme de Guédiawaye, affirme avoir fait la connaissance du lutteur par l’intermédiaire de Salam, qu’il accuse de l’avoir escroqué de 2,5 millions de francs Cfa.



D’après la source, Salam qui aurait joué un rôle d’intermédiaire dans cette affaire a échappé à une descente de la police qui est à ses trousses.



La traque se poursuit.