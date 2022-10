Accusé de viols : Kabirou Mbodje dénonce un complot

L’homme d’affaires sénégalais est visé par la justice française pour trois agressions perpétrées sur trois femmes au cours de la même nuit au domicile du Franco-Sénégalais. Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, Kabirou Mbodje admet avoir reçu chez lui trois des plaignantes : deux Marocaines, l’une âgée de 39 ans, l’autre d’une vingtaine d’années, ainsi qu’une Nigériane la vingtaine également. Il nie toutefois les accusations de viol et avoir entretenu des relations sexuelles avec les victimes. “Je n’ai jamais été seul avec elles. L’ami qui me les a présentées est parti alors que les deux premières avaient déjà quitté l’appartement. Quant à mon amie russe, elle a dormi chez moi”, clame le fondateur de la plateforme de transfert Wari.