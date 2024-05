ACCUSÉS DE DÉTENTION DE DROGUE, PROSTITUTION, PROXÉNÉTISME...

S. D mariée et mère de deux enfants, A. D dite Aicha domiciliée au quartier Plateau, A. T chauffeur d'un gradé des douanes, T. D et F. M agent de la Senelec ont été arrêtés par les éléments du commissariat central de Tambacounda puis envoyés en prison pour des faits de détention de drogue, défaut de carnet sanitaire, proxénétisme entre autres. Attraits devant le tribunal de grande instance de Tambacounda, ils ont été finalement renvoyés des fins de la poursuite grâce à la brillante plaidoirie de leur avocat Me Sayba Danfakha. Le parquet avait requis 6 mois de prison ferme. Les éléments du commissaire Dieng de la police centrale de Tambacounda ne laissent aucune chance aux personnes mal intentionnées. Ils les poursuivent jusque dans leurs derniers retranchements pour mettre un terme à leurs activités délictuelles. La dernière arrestation est celle de la dame S. D mariée et mère de deux enfants, de la jeune fille A. D dite Aicha habituée des faits pour avoir été une fois arrêtée pour défaut de carnet sanitaire, de l'agent de la Senelec F. M une fois attrait devant le tribunal d'instance de Tambacounda alors qu'il roucoulait avec une étudiante en santé, femme d'un commerçant qu'il avait hébergée chez lui des nuits durant, A. T chauffeur d'un lieutenant des douanes et T. D. Selon l'acte d'accusation, c'est l'agent de la Senelec F. M locataire d'un appartement qui avait été loué au nommé A. T deux nuitées à raison de 40.000 FCFA. Toujours selon l'acte d'accusation, de passage à Tamba le sieur A. T n'a pas mis du temps pour appeler S. D mariée et mère de deux enfants et Aïcha. Les limiers qui ont été alertés des va-et-vient incessants dans cet appartement ont aussitôt sévi contre ce qu'ils appellent un réseau. L'effort des policiers ne sera pas vain puisqu'ils vont découvrir des mégots de yamba déjà utilisés et des cannettes de bière. Jetés dans le papier à salades, ils seront tous conduits dans les locaux du commissariat central. Au terme de leur durée légale de garde à vue, ils ont été déférés au parquet puis envoyés en prison. Attraits à la barre du tribunal de grande instance de Tambacounda, les prévenus ont battu en brèche le contenu du procès-verbal. Dans leur déclaration, F. M a déclaré avoir loué le chauffeur A. T qui à son tour, a déclaré avoir appelé S. D et Aicha. Sur les rapports sexuels entretenus avec Aïcha, il a encore nié alors qu'il avait soutenu à l'enquête avoir couché avec cette dernière. Quant à T. D, il a déclaré que S. D faisait des va-et-vient entre les chambres. Le substitut du procureur n'a pas manqué de tancer les prévenus. Selon lui, les prévenus doivent être sanctionnés pour servir de leçon aux autres. Il a requis 6 mois de prison ferme à l'encontre des prévenus sauf Soukeye Dieye à qui, il a sollicité la relaxe pour les faits de prostitution. La défense des jeunes filles assurée par Me Sayba Danfakha s'est battue pour tirer d'affaires ses clientes. L'avocat a sollicité la relaxe de ces deux clientes au bénéfice du doute. Rendant son verdict, le juge a renvoyé tous les prévenus des fins de la poursuite au grand bonheur de l'assistance venue nombreuse qui a applaudi.