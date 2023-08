Actes de sabotage à Touba : Le ministre de l'Eau invite les populations à dénoncer les auteurs

Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a condamné les actes de sabotage perpétrés sur le réseau d'évaluation des eaux pluviales, à Touba. Serigne Mbaye Thiam a confirmé l'arrestation des présumés auteurs, annoncée hier par Seneweb.





"Nous avons des points bas qui n'ont pratiquement pas d'exutoires. C'est devant la mairie où nous avons prévu cette année d'y mettre une motopompe qui a d'ailleurs fonctionné. Lorsqu'elle a été installée, quand il pleuvait, deux heures ou trois heures après, il n'y avait plus d'eau", déclare le ministre qui effectuait une visite de terrain en compagnie des services techniques de son département pour passer en revue le dispositif en perspective du grand Magal.





"Mais ce système de pompage a fait l'objet d'attaque malveillance où les flexibles ont été sectionnés et c'est ce qui fait que l'eau stagne. Mais nous avons mis en place des camions qui sont en train de pomper. Ils ont un débit de pompage inférieur à la motopompe", précise-t-il.





Serigne Mbaye Thiam invite les populations à dénoncer les auteurs de ces actes d’incivisme. "Je voudrais profiter de cette visite pour lancer un appel à la population de Touba. Le dispositif de pompage des eaux est mis en place en direction du Magal. On demande à la population de veiller sur ça et de dénoncer tout acte de sabotage. Les auteurs de ces actes de vandalisme ont été appréhendés", souligne le ministre de l'Eau et de l'Assainissement.





Il a aussi révélé que des individus malintentionnés tentent de saboter le réseau de distribution d'eau potable à Touba, en prélude du Magal. "Nous avons des alertes sur des gens malveillants qui veulent saboter le réseau d'assainissement et pour dire demain que l'État n'a rien fait. Nous avons reçu des informations sur des personnes qui tentent de saboter le réseau de distribution d'eau potable en essayant de fermer des vannes pour dire qu'il y a un manque d'eau. Nous demandons à la population de nous aider en dénonçant les auteurs", conclut-il devant Serigne Bassirou Abdou Khadre.