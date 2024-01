Actes de torture sur un détenu à Ziguinchor : La société civile s'en mêle





L'affaire du détenu mineur, présumé torturé par un garde pénitentiaire à la Maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor, continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. C'est au tour de la société de s'en mêler. Elle demande à la justice d'édifier l'opinion.





Sur RFM, Madia Diop Sané, le coordonnateur de Vision citoyenne, soutient que des sanctions doivent être prises contre le présumé coupable, si toutefois les faits sont avérés.





« Nous avons eu écho par rapport à une affaire de tortures qui aurait eu lieu au niveau de la Maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor. Nous avons vu que le dossier était heureusement entre les mains de la justice. Et nous voudrions la vérité sur cette affaire, parce que les tortures sont des actes de crime. Aujourd'hui, tout le monde est au courant de cette affaire. C'est pourquoi nous sollicitons vivement la justice de faire son travail. D'ailleurs, nous sommes au courant que le procureur a été saisi. Nous voudrions que si l'agent en question a commis cet acte, qu'il soit puni par la loi. Maintenant, la présomption d'innocence est garantie par la Constitution sénégalaise. Si toutefois il est déclaré non coupable, qu'il recouvre sa liberté», s'est-il prononcé.





Le coordonnateur d’ajouter : « Le climat entre un détenu et un agent pénitentiaire doit être harmonieux. Il ne devrait pas y avoir d'animosité entre ces deux-là. Ils sont appelés à cohabiter. Que chacun respecte la liberté et les droits de l'autre. »