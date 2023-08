[Photos] Actes subversifs: La police de Golf arrête 2 émeutiers

La police nationale reste plus que jamais intransigeante pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens suite aux heurts survenus après l'emprisonnement de Ousmane Sonko. Ainsi les éléments des commissariats de Dakar et ses unités occupent fréquemment le terrain pour traquer les fauteurs de troubles. C'est dans cette perspective que les policiers du commissariat de Golf-Sud ont mis la main sur deux émeutiers selon des sources de Seneweb.





Le dispositif sécuritaire mis en place au Lycée LPA a permis d'interpeller deux manifestants. Mais trois autres mis en cause ont réussi à prendre la fuite.





Ces émeutiers étaient en possession d'une bouteille d' essence vidée à moitié, d'un paquet de masques, d'un lance pierre, d'une lunette, d'une paire de ciseaux, de deux cagoules, d'une pompe à gaz, d'un tournevis, d'un sac contenant des vêtements, et d'une paire de sandales, selon des sources de Seneweb.