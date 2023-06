Affaire Amy Ndiaye : Le procès en appel des deux députés du PUR renvoyé jusqu’au 14 août

Le procès en appel des deux députés du Parti pour l'Unité et le rassemblement (PUR) qui devait se tenir ce lundi 19 juin a été renvoyé. À la demande des avocats de la partie civile, la plaidoirie est reportée jusqu’au 14 Août 2023.